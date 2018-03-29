52 مخبر متنقل لصالح فرق الشرطة العلمية عبر الوطن

تم مؤخرا وضع 52 مخبرا متنقلا تحت تصرف فرقة الشرطة العلمية على مستوى 48 أمن ولاية.

وستدخل حيز الخدمة في أواخر مارس للحصول على استقلالية كاملة في مجال التدخل.

وتعتبر هذه المخابر المتنقلة وسيلة حديثة وعصرية تمكن أخصائي الشرطة العلمية من القيام بالتغطية الميدانية الشاملة.

المخابر المتنقلة جهزت بكافة الوسائل الحديثة لضمان السرعة والنجاعة في معالجة مسرح الجريمة.

وتم تجهيز هذه المخابر وفقا للمناهج والمعايير المعمول بها دوليا، التي تسمح للأخصائيين بالتكيف مع مختلف أنواع مسرح الجريمة.

التي تتطلب استعمال جميع الوسائل العلمية بداء من الحمض النووي الى الادلة الرقمية.

ومن الناحية العملية ستمكن هذه الوسيلة العصرية من ترقية مستوى تسيير مسرح الجريمة والبحث ورفع الاثار والقرائن من مسرح الجريمة.

لتسهيل عملية اجراء التحقيقات الاولية وكسب الوقت في انجاز الخبرات وبالتالي الحفاظ على الحريات الشخصية واحترام حقوق الانسان.

وتم خلال تصميم هذه المخابر من طرف أخصائي الشرطة العلمية بالتعاون مع مرسيديس “بانز” التابعة لوزارة الدفاع الوطني .

الاخذ بعين الاعتبار ظروف العمل الملائمة لتقنيي وأخصائي الشرطة العلمية.

من حيث توفير فضاء جيد لأداء المهام وربط وسائل معلوماتية بالمركبة تسمح لهم بتحرير تقاريرهم الاولية في ظروف جيدة.