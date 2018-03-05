52 مليونا و5 آلاف دينار تكلفة حج 2018 

في انتظار الموافقة النهائية للرئيس على مقترح مجلس إدارة ديوان الحج والعمرة

التكلفة عرفت ارتفاعا بحوالي 3 ملايين سنتيم مقارنة بالموسم الماضي

انطلاق عملية الفحوصات الطبية عبر كافة المراكز الصحية الولائية

حدد مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة تكلفة حج الموسم الجاري بـ52 مليون سنتيم و5 آلاف دينار، في انتظار الموافقة النهائية لرئيس الجمهورية على المقترح الذي يرفعه الوزير الأول بعـد انعقاد المجلس الوزاري المشترك حول التحضير للحج.

وكشفت مصادر موثوقة لـ النهار، أن مجلس إدارة الديوان قد حدد تكلفة الحج لموسم 2018 بأكثر من 52 مليون سنتيم، وذلك بعد النظر في أسعار كراء العمائر والنقل والإعاشة والإقامة في المشاعر المقدسة.

ويأتي رفع التكلفة بحوالي ثلاثة ملايين سنتيم مقارنة بالموسم الماضي، بسبب رفع أسعار كراء العمائر وكذا الرسوم الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية على أصحاب الفنادق.

وكانت وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد أكد على إمكانية رفع تكلفة الحج للموسم الجاري، وذلك مباشرة بعد عودته من البقاع المقدسة خلال ترؤسه للوفد التحضيري في البقاع المقدسة المكلف بالعاقد مع الطرف السعودي.

وفي هذا الصدد، أشرف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على انعقاد أشغال اللجنة القطاعية الوزارية المعنية بالتحضير لموسم الحج الجاري، بحضور الأمين العام للوزارة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، إضافة إلى ممثلين عن جميع القطاعات المتدخلة في تنظيم عملية الحج.

وتناول اللقاء نتائج الوفد التحضيري الذي انتقل وعاد من البقاع المقدسة قبل أكثر من شهر بعد تعاقده على خدمات حج هذا الموسم، كما تم وضع الرزنامة الزمانية الخاصة بالخطوات والترتيبات الإدارية التي سيقوم بها حجاج هذا الموسم، والتي من بينها بيع تذاكر الطائرة الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية والسعودية، ثم الشروع بعدها في الإسكان الالكتروني الذي يكون عبر موقع خاص على شبكة الأنترنيت ويأتي في الأخيرة تعليق التأشيرة.

كما تم إعطاء إشارة انطلاق عملية الفحوصات الطبية الخاصة بالمواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا العام عبر المراكز الصحية الولائية المعتمدة من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، والمنتشرة عبر كافة التراب الوطني، وهذا اعتبارا من يوم أمس إلى غاية 19 من شهر أفريل القادم.