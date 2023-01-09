52500 دينار اشتراك “للزماقرة” للحصول على تقاعد

أفرجت الحكومة عن الكيفية التي سيستفيد بها أفراد الجالية المقيمين بالخارج من تقاعد محلي. تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تمكنهم بموجبها من دفع حقوق الضمان الاجتماعي عن طريق بطاقة دفع دولية أو نقدا بالعملة الصعبة. في حساب بنكي سيفتح لهذا الغرض بعد إيداع ملف بصفة الكترونية أو مباشرة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة المالية، على أن قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. التي يتوجب على أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر. دفعها مقابل الاستفادة من معاشات مستقبلا. تقدر ب52 ألف و500 دينار خلال كل ثلاثي أي بمعدل 17 ألف و500 دينار شهريا تدفع بالعملة الصعبة.

وتحصلت “النهار أونلانين” على نسخة رسمية من القرار الوزاري المشترك الموقع من طرف ثلاثة وزراء. ويتعلق الأمر بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونظيريه للمالية والجالية الجزائرية بالمهجر يوم 5 جانفي 2023. والذي يحدد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج. للنظام الوطني للتقاعد، حيث يتم دفع الاشتراكات من طرف المعنيين بعد قبول انتسابهم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. على أساس طلب انتساب شخصي مرفق بملف يقدم بطريقة الكترونية أو مباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج. والذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني. يتضمن نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي وشهادة الميلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني.

ويتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين. بالتنسيق بين مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الإحتماعي ونظيرتها للجالية بالخارج.

ويعتبر المبلغ المصرح به، الأساس الذي يعتمد عليه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لاقتطاع اشتراكات لضمان الاجتماعي. حسب الآجال المحدد طبقا للتشريع المعمول به. حيث يدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي لا تقل عن ثلاث مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد. بموجب التنظيم المعمول به وذلك خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي.

هكذا يحسب المبلغ المستحق للاشتراك

وبحسب المادة الخامسة من القرار الوزاري المشترك، فيحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري. بمبلغ العملات المحولة على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة. أما في حال دفع المنسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، يتحمل “كناص” فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة في الحساب المفتوح، حسب مضمون المادة 8 والتي تكشف عن قيام صندوق التأمينات الاجتماعية بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لاستقبال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بالمتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.

ويسمح للمنتسب حسب المادة 7، بتعيين ممثلة في الجزائر مع إفادة صندوق “كناص” بالمعلومات الشخصية عنه.

بطاقة دفع دولية أو دفع نقدي بالدوفيز لاشتراكات الضمان الاجتماعي

ويتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي الدولي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنسبين في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض، كما يمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحول بالجزائر في هذا الحساب.

وأكد القرار الوزاري المشترك، على أهمية إبرام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، على اتفاقية مع البنك الذي يختاره تحدد بموجبها كل الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 8 المذكورة آنفا، وفي حال وقوع نزاع حول عملية دفع الاشتراكات المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، يتم تسويتها طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في المجال.