5296 مليار دينار حجم عمليات إعادة تقييم المشاريع

قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن عمليات إعادة تقييم المشاريع، من 2010 إلى 2020 بلغت 5296 مليار دينار.

وأوضح وزير المالية، خلال اليوم الدراسي حول إشكالية إعادة تقييم المشاريع، أن سنويا يتم حشد موارد مالية هائلة.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع قيمة الموارد المالية قد يهدد الخزينة.

وأكد وزير المالية، أن عملية إعادة تقييم تكاليف المشاريع تنهك الخزينة سنويا.

وكشف الوزير، عن وجود ضبابية ونقص بالتوقعات من سنة لأخرى، مردفا “مشاريع تجاوزت تكاليفها المبالغ الاولية نتيجة ضعف الدراسات”.

وصرح المسؤول الأول بالقطاع، أيمن بن عبد الرحمان، أن هناك محدودية في التشاور بين القطاعات.

وكشف الوزير، أن القطاع بصدد الانتهاء من قانون يتعلق بترقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص.