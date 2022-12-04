53 جامعة ومركز جامعي معني بمسابقة الدكتوراه

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المناصب البيداغوجية والتخصصات التي تعنى بمسابقة الدكتوراه للموسم الجامعي 2022/2023 والتي ستنطلق شهر جانفي الى غاية شهر فيفري.

ووصل عدد الجامعات والمدارس والمراكز الجامعية المعنية بهذه المسابقة الى 53 في مختلف التخصصات حسب احتياجات كل جامعة.

كما وضعت وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي جملة من الشروط اثناء اجراء المسابقة من بينها ضرورة أن يبقى المترشح في القاعة مدة 30 دقيقة على الاقل قبل الخروج. كما يمنع منعا باتا الاستعانة بالاساتذة الحراس او محاولة الغش لان اي محاولة تحرمه من مواصلة المسابقة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الوزارة إحضار بطاقة التعريف الوطنية مرفقة باستدعاء المسابقة المُرسل عبر أرضية PROGRESS، الدخول لقاعة الامتحان 10 دقائق قبل الشرع فيه.

كما يجب على المترشحين الإجابة وفق لغة السؤال وعدم استخدام الأقلام الملونة وقلم الرصاص، عدم احتواء ورقة الإجابة على أي علامة أو إشارة وإلا فإنها تعتبر ملغاة.

وأمرت التعليمة المترشحين بالالتزام بالوقت، موضحة أنه لا يمكن للمترشح الدخول لقاعة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحان، ولا الخروج منها إلا بعد مرور 30 دقيقة.

وأشارت التعليمة إلى أن لجنة تنظيم المسابقة تحتفظ بحق متابعة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت انتحال شخصية مترشح أو تقديم أي وثيقة مزورة في المسابقة.

وحددت المراسلة جملة من الشروط الواجب إتباعها أثناء سير امتحانات المسابقة حيث يجب القيام بعملية القرعة لسحب موضوع الامتحان مع ضرورة نسخ وطباعة موضوع الإمتحان. ومباشرة بعد الانتهاء من الامتحان يتم تشفير الأوراق وانطلاق عملية التصحيح مباشرة بعد الامتحان. ثم رفع الإغفال ومطابقة النتائج مع أسماء المترشحين، والمصادقة على النتائج والإعلان عنها على المواقع الرسمية للمؤسسات.

هذا وتتمحور الامتحانات الكتابية حول تخصصات التكوين في الماستر ويرتب المترشحين ترتيبا نهائيا على اساس الجدارة بناء على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية.

وفي حالة تنازل مرشح واحد او اكثر يتم تعويضه بالاول او الاوائل في ترتيب المنافسة الكتابية. كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه اي مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.