53 حريقًا مسجلًا إلى غاية الثامنة مساءً.. 44 أُخمدت و9 قيد الإخماد

سجلت مصالح الحماية المدنية، يوم الأحد 2 أوت 2026، ما مجموعه 53 حريقًا شملت الغابات والأدغال والأحراش ومحاصيل رزم التبن وواحات النخيل، وذلك إلى غاية الساعة الثامنة مساءً.

وحسب الحصيلة، تم إخماد 44 حريقًا، فيما تتواصل عمليات إخماد 9 حرائق على مستوى ولايات تيزي وزو بـ3 حرائق، وقسنطينة بحريقين، وسطيف وسكيكدة وخنشلة وبجاية بحريق واحد في كل ولاية.

وفي ولاية تيزي وزو، وتحديدًا ببلدية ياقورن، بالمكان المسمى بومنصور، تم إخماد الحريق الأول، غير أن بؤرة جديدة اندلعت بمنطقة يصعب الوصول إليها، فيما تتواصل عمليات الإخماد.

وبولاية تيبازة، تم إخماد حريق الغابة ببلدية مناصر، بالمكان المسمى غابة توارس، بمنطقة قرية تاملول، مع الإبقاء على الموقع تحت المراقبة.

أما بولاية برج بوعريريج، فقد تم إخماد حريق الغابة ببلدية ثنية النصر، بالمكان المسمى غابة بني يعادك، مع الإبقاء على الموقع تحت المراقبة.