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الرياضة

538 رياضيا مشاركا في البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو

بقلم عزيز طالبي
538 رياضيا مشاركا في البطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو
رياضيا
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سيكون 538 رياضيا على استعداد للمشاركة في الطبعة 20 للبطولة الوطنية للفوفينام فيات فوداو.

وستنطلق التظاهرة يوم 17 و18 مارس 2023، بملعب 4 مارس1956 بولاية تبسة.

كما سيشارك 96 نادي يمثل 20 ولاية، في المسابقة التي سيرشف على افتتاحها رئيس الاتحادية محمد جواج ووالي ولاية تبسة سعيد خليل ومدير الشباب والرياضة لولاية تبسة.

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