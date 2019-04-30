54 راغب في الترشح للرئاسة يستلمون استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية

وصلت الحصيلة تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة الى إيداع 54 رسالة نية للترشح.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية البيان أن “الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 29 أفريل 2019، تتمثل في ايداع 54 رسالة نية للترشح”.

المعنيين استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها، تسير هذه العملية في ظروف حسنة.

وشملت قائمة الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي المقبل، 53 مترشحا حرا بالإضافة إلى الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.