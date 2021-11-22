5412 قضية عنف ضد الأطفال خلال الـ9 أشهر الأخيرة

سجلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة خلال الـ9 أشهر الأخيرة 5412 قضية عنف ضد الأطفال، كشفت عنها الإحصائيات بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد البراءة.

كما كشفت الإحصائيات أن تعنيف الأزواج لأبنائهم يمثل 29 بالمائة من العدد الإجمالي للإعتداء على الأطفال. وسجلت 2220 طفل ضحية خطر منهم 188 طفل معرض للخطر تم وضعهم بالمراكز.

كما سجلت مصالح الدرك الوطني، سنة 2020 6963 طفل تعرض للعنف، منهم 4395 من جنس أنثى والباقي ذكور.

وتشمل الإحصائيات 344 قضية قذف وسب ضد الأطفال، و45 رحلة هجرة غير شرعية كانوا من ضمن ركابها أطفال.

وفيما يخص التحرش الجنسي، تعرض 43 طفل للتحرش الجنسي سنة 2020. فيما إرتكب 149 طفل الفعل المخل بالحياء. كما سجلت ذات المصالح 504 قضية متعلقة بسرقة الممتلكات.

وعليه قامت فرقة الأحداث التابعة للدرك الوطني سنة 2020 بـ9000 حملة تحسيسية، متعلقة بحماية الأطفال من العنف والخطر ومن مختلف الإعتداءات. كما إستفاد 488 طفل من إعادة الإدماج.

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هنّأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الخميس، أطفال الجزائر بمناسبة الإحتفال بيومهم العالمي.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، أوجه أطيب التمنيات للأطفال الجزائريين وأقرانهم في إفريقيا وفي كل ربوع العالم.”

وأضاف:”ليكن هذا اليوم وما يحمله من معاني محفزا لنا جميعا لمضاعفة الجهود المشتركة لجعل هذا العالم مكانا أفضل لهم لكي يزدهروا ويحققوا أحلامهم.”

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