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547 ألف مصطاف بشواطئ بومرداس الجمعة وإنقاذ 403 أشخاص من الغرق

بقلم نادية بن طاهر
547 ألف مصطاف بشواطئ بومرداس الجمعة وإنقاذ 403 أشخاص من الغرق
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أحصت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، 496 تدخلا على مستوى الشواطئ، ليوم أمس الجمعة 22 جويلية 2022.

وحسب بيان لذات المصالح، تم تسجيل على مستوى شواطئ بومرداس، أمس الجمعة، 547000 مصطافا.

فيما تمثل عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من الغرق الحقيقي في 403 أشخاص. فيما تم إسعاف 76 شخصا في عين المكان.

كما تم تحويل 17 شخصا إلى المؤسسات الاستشفائية، بدون تسجيل أي حالة وفاة، حسب ذات المصدر.

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