55 ألف مخالفة للمحلات وغلاء المنتوجات راجع لزيادة تكاليف الشحن

الوطني
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55 ألف مخالفة للمحلات وغلاء المنتوجات راجع لزيادة تكاليف الشحن
بقلم أسماء.ع

كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، عن إحصاء أزيد من 785 ألف تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش بـ2020.

وأسفرت العملية عن معاينة أزيد من 55 ألف مخالفة أدت لمتابعات قضائية بسبب انعدام أو اختلال النظافة في ظل كورونا.

ولفت سامي قلي في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أنه سيتم تأطير هذه المخالفة من الجانب التنظيمي بقرارات وزارية مشتركة.

وستلزم لاحقا كل الوحدات المنتجة للمواد الغذائية، وحتى التجار الصغار حسب تعبيره.

وأرجع المتحدث، غلاء الأسعار في السوق إلى ارتفاع أسعارها بالخارج وزيادة تكاليف النقل والشحن وانخفاض قيمة الدينار مقارنة مع الدولار.


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