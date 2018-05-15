55 شهيــدا فلسطينيــا فــي يـــوم واحـــد خــــلال مسيــــرة «العـــــودة الكبـــــرى»

وزير جيش الكيان الإسرائيلي أعطى تعليمات بقتل كل من يحاول اجتياز الحدود

إصابة أكثر من 2771 مدني أعزل بنيران جنود الاحتلال الإسرائيلي

الصهاينة استهدفوا الخيام قرب الحدود بالقنابل الحارقة والقنابل المسيلة للدموع

استشهد 55 فلسطينيا وأصيب أكثر من 2771 آخرين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس في مليونية مسيرة «العودة الكبرى»، التي خرج فيها الشعب الفلسطيني لكسر حصار قطاع غزة ومحاولة إفشال ما عرف بصفقة القرن بين الأمريكيين والصهاينة، المتمثل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافا بأنها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

شارك في مسيرة «العودة الكبرى» كل فئات المجتمع الفلسطيني من مختلف المدن بالضفة الغربية ومن داخل قطاع غزة، حيث تعتبر هذه المسيرة الأكبر في تاريخ مسيرات العودة، باعتراف الإسرائيليين الذي أكدوا بأن هذه المسيرة هي الأعنف على الصهاينة، منذ سنوات، حيث خلفت ما يزيد عن 41 شهيدا إلى غاية عصر نهار أمس.

وواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي جموع المتظاهرين بإطلاق النار وقنابل الغاز على الفلسطينيين العزل المشاركين في المسيرة، أين استهدف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بصواريخ ضد المدنيين العزل، حيث أطلق وزير الصحة، جواد عواد، نداء عاجلا لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التي يرتكبها الصهاينة ضد المتظاهرين على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وطالب ذات المسؤول منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة بالعمل على كبح جماح ما سمّاه بآلة القتل الإسرائيلية، مضيفا بأنه على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل، في حين قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي سيتحمل تداعيات الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

وأشعل المتظاهرون آلاف العجلات عبر الشريط الحدودي لقطاع غزة، في محاولة للتعمية على قناصي جيش الاجتلال، ومحاولة اختراق الحدود لبلوغ الضفة الأخرى، تعبيرا عن رفضهم لتحويل السفارة الأمريكية للقدس. ولم يكتف جنود الاحتلال بإطلاق النار على الخطوط المتقدمة على الحدود، وإنما أطلقوا القنابل المسيلة للدموع على المدنيين داخل الخيام، كما أطلقوا القنابل الحارقة على العجلات التي كان المتظاهرون يعدون لحرقها لاحقا على الحدود، فضلا عن إطلاق صواريخ وقنابل على بعض المناطق بالقطاع، بحجة أنها مقرات للكتائب المسلحة الفلسطينية.

نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطى تعليمات بقتل كل فلسطيني يحاول تجاوز الحدود مهما كلف ذلك من شهداء للطرف الفلسطيني.

إضراب وطني شامل اليوم بفلسطين حدادا على أرواح شهداء المسيرة

أعلن، واصل أبو يوسف، منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اليوم الثلاثاء سيشهد إضرابا شاملا في كافة الأراضي الفلسطينية حدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا اليوم بقطاع غزة، في مجزرة جديدة لجنود الاحتلال الإسرائيلي أمام أنظار العالم. وأكد أبو يوسف استمرار فعاليات مسيرة العودة الكبرى، اليوم، تنديدا بمجازر الاحتلال وتأكيدا على التمسك بحق العودة للاجئين، ورفضا للقرارات الأمريكية الاحتفالية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني أمام مذابح الصهاينة.