55 نائب برلماني سابق مهدد بالطرد من إقامة الدولة “ميموزا” بسطاوالي

هددت إدارة إقامة الدولة “ميموزا” بسطاوالي، بطرد 55 نائب برلماني سابق، ممن شغلوا هذا المنصب ما بين سنة 1997 إلى 2002.

وحسب موقع “ALG24″ إتخذت إدارة إقامة الدولة خطوة باللجوء إلى القانون وتطبيقه فوريا، بعدما رفض النواب السابقين من مغادرة المبنى.

ونقلا عن ذات المصدر الذي تحصل على البيان الصادر اليوم الإثنين، من النواب الذين نددوا بقرارالإدراة الرامي بطردهم وعائلاتهم.

مضيفا أن النواب صرحوا ” أنه تم حبس العائلات من خلال طريق إغلاق البوابة بالسلسلة والأقفال”.

كما ان “هذا القرار تسبب بعض الأضرارالتي لحقت بعائلاتهم خاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث لا يمكن وصفها بأنها عمل من أعمال الإدارة”.

من جهة أخرى طالب النواب السابقين من حميد ملزي مدير الإقامة بالتدخل من أجل إيجاد حل للأزمة.