55.589 تاجرًا استجابوا لنظام المداومة في ثالث أيام العيد

استجاب خلال اليوم الثالث والأخير من عيد الأضحى المبارك، أزيد من 55 ألف تاجرًا لنظام المداومة، حسب ما كشفت عنه وزارة التجارة في بيان لها.

وجاء في البيان:”سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 55.589 تاجرًا لنظام المداومة في اليوم الثاني، ما يعكس تواصلاً إيجابيًا في ضمان استمرارية تموين المواطنين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية.”

كما سجلت الهيئة ذاتها، عدم التزام 13 تاجرًا فقط من بين مجموع 55.602 تاجر

من جهة أخرى، تلقت الوزارة عبر التطبيق الرقمي ”مرافق كوم” 8 تبليغات بخصوص عدم احترام بعض التجار للمداومة، حيث تدخلت الفرق الرقابية ميدانيًا للتحقق من هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتنظيمات المعمول بها.

كما شهد التطبيق تزايدًا ملحوظًا في عدد عمليات البحث عن التجار المداومين، حيث تم تسجيل ما مجموعه 35.000 عملية خلال الأيام الثلاثة من عطلة عيد الأضحى المبارك مما يعكس أهمية هذا الفضاء الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الضرورية بكل سهولة وسرعة.

وإذ تُشيد وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها التجار والمتعاملين الاقتصاديين طيلة فترة عطلة العيد، فإنها تُذكر بأن استئناف النشاط التجاري العادي سيكون يوم الإثنين 9 جوان 2025.