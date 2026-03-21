55.735 تاجرًا استجابوا لنظام المداومة في ثاني أيام العيد

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية استجابة 55.735 تاجراً لنظام المداومة، خلال اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة أن هذه الإستجابة واسعة لضمان استمرارية التموين بالمواد الأساسية والخدمات الضرورية تعد ويعدّ ذلك مؤشراً إيجابياً. كما تعكس وعياً متزايداً لدى التجار بأهمية احترام برنامج المداومة.

ومن جهة اخرى سجلت الوزارة عدم التزام 8 تجار من أصل 55.743 تاجراً مسخَّرين، ويتعلق الأمر بـ: تاجر بولاية غليزان (موزع حليب). وأيضا تاجر بولاية بومرداس (مخبزة).

بالإضافة إلى تاجر بولاية تيارت (مخبزة)، وتاجر بولاية الشلف (مخبزة)، وكذا تاجر بولاية قسنطينة (مخبزة). تاجر بولاية عنابة (مخبزة)، وتاجرين بولاية ميلة (مخبزتان).

وقد باشرت مصالح الرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، طبقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

وأضاف البيان أن الوزارة تلقت عبر التطبيق الإلكتروني “مرافق كوم” 7 بلاغات تتعلق بعدم التزام بعض التجار بنظام المداومة. وذلك على مستوى ولايات البويرة، سطيف، الشلف وتبسة.

وقد باشرت الفرق الرقابية عمليات التحقق الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

كما أظهرت بيانات التطبيق الإلكتروني تسجيل 23.845 عملية بحث على التجار المداومين، ما يؤكد أهمية هذا التطبيق كأداة رقمية فعالة تسهّل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بنقاط البيع والخدمات المتاحة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد عمليات البحث عبر التطبيق 60.740 عملية خلال يومين.