55 % من تلاميذ المتوسط لا يكملون الدراسة

فضح قضاة مجلس المحاسبة، الانخفاض الرهيب المسجل في التعليم المتوسط في ما يتعلق بمؤشر استكمال الدراسة مقارنة بالطور الابتدائي، بنسبة لا تتعدى 55 من المائة.

وبالاستناد إلى مضامين آخر تقرير للمجلس، فعلى عكس الطور الابتدائي، تشير معطيات الوزارة إلى أن فرص تلاميذ الطور المتوسط في إتمام الدراسة منخفضة. إذ تتراوح بين 51 و 55% فقط من التلاميذ الذي أتموا دراستهم، 90,7 خلال فترة 2022/2017.

وفي وقت توقع فيه مسؤولو القطاع بلوغ معدل 84% في عام 2025 وفي عام 2030. أكد القضاة أن هذه التوقعات مبالغ فيها، بالنظر إلى التطور التاريخي للقيم المتعلقة بها.

أما معدل التسرب المدرسي في الطور المتوسط، فيقدر بنسبة تتجاوز 10% في السنة الرابعة. وهو ينطبق أيضا على نسبة إعادة السنة التي بلغت حوالي 16%. خلال فترة الرقابة خصوصا السنة الأولى متوسط بنسبة 20%.

وتبرز هذه البيانات ضعف فعالية النظام التربوي لهذا المستوى في ما يتعلق بهدف التعليم الإلزامي حتى سن 16 عاما. إذ تتراوح نسبة التلاميذ الذين لا يتمّون الأربع سنوات من الدراسة في المرحلة المتوسطة بين 45 و 49%.

ووفقا لمسؤولي وزارة التربية الوطنية، ترتبط هذه الملاحظة بعدة عوامل خاصة ما يتعلق بصعوبة تكيف تلاميذ المدارس الابتدائية مع البيئة الجديدة.

وفي ظل غياب دراسة معمقة حول هذه الظاهرة، تبقى الأسباب الحقيقية غير محصورة بدقة.