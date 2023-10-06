56 أستاذ جامعي جزائري ضمن أفضل الباحثين في العالم

تضمنت قائمة أفضل 2 بالمائة من الباحثين والعلماء الأكثر تميزا في العالم، 56 أستاذ من جامعات جزائرية.

القائمة نشرتها جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2٪؜ من الباحثين في العالم. وتضمنت 56 أستاذ من جامعات جزائرية تم ذكرهم في القائمة والتصنيف العالمي للبحث العلمي والإبتكار في قائمة أفضل 2٪ من العلماء الأكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم.

التصنيف جاء من حيث عدد الأبحاث المنشورة وعدد الإستشهادات من العلماء الآخرين بالأبحاث (citation) على مر سنوات عديدة.

حريك: الجامعات الجزائرية حقّقت قفزة نوعية في التصنيف العالمي

وقال حكيم حريك رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي، أن تصنيف الجامعات الجزائرية حقق قفزة نوعية عالميا في 2023. مؤكدا التطلع لتحويل المؤسسات الجامعية إلى قاطرة للتنمية الإقتصادية.

وأشار حريك إلى أن إدراج 23 مؤسسة جامعية جزائرية ضمن ترتيب “التايمز” العالمي لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. محتلة بذلك المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا. مؤكدا تحقيق الجامعات الجزائرية قفزة بعشرة مؤسسات جامعية مقارنة بـ 2022. التي شهدت تصنيف ثلاثة عشرة جامعة جزائرية.

وشرح حريك أنّ تصنيف “التايمز” إعتمد 19 مؤشرا مقسّمة على خمسة محاور شملت: جودة التكوين – نوعية البحث العلمي – بيئة البحث وجودته وعلاقته بالمحيط الإقتصادي والإجتماعي الإنفتاح الدولي والصناعة.

وأضاف حريك أنه يبم العمل على وضع آليات تحفيزية للباحثين للنشر في المجلات العلمية العالمية. بحيث تكون الزيادة كما ونوعا. بما يسهم في تحسين ترتيب المؤسسات الجامعية. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي تهدف إلى جعل المؤسسات الجامعية ومخابر الإمتياز قاطرة للتنمية الإقتصادية. موضحا أنّ توسيع نطاق المنشورات العلمية وبراءات الإختراع يقتضي زيادة الإنفاق.

كما رافع المتحدث لترسيخ ثقافة التصنيف على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية بالجزائر. قائلا: نتطلع للحصول على المزيد من التصنيفات مثل تصنيف شنغهاي. بالتزامن سجّل أنّ المعايير المعتمدة في التصنيفات مختلفة وتتعدّد بحسب الميادين.

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