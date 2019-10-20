56 عنوانا ممنوعا.. وكتب الحراك ستعرض في سيلا 2019 ..!

محافظ الصالون الدولي للكتاب:

قال إن خروج المواطنين للتظاهر يوم الجمعة لن يؤثر على عدد الزوار..

كشف محافظ الصالون الدولي للكتاب، محمد أقرب، إنه سيتم السماح بعرض كتب تتحدث عن الحراك الشعبي في الجزائر في الطبعة الـ 24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب «سيلا 2019».

والتي تعقد من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر بقصر المعارض، بعد الترخيص بعرضها، في حين تم التحفّظ على 56 عنوانا بسبب تناولها العقيدة والدين.

وتحدث محافظ الصالون الدولي للكتاب سيلا 2019، محمد إقرب، أمس، خلال ندوة صحافية للطبعة 24 للصالون، عن مشاركة أكثر من 1030 دور نشر، من بينها 229 جزائرية و332 من البلدان العربية الشقيقة

والباقي أجنبية، حيث تم اختيار السنيغال كضيفة شرف هذه الطبعة. واعتبر المتحدث بأن حضور السنيغال

كضيف شرف يتزامن مع خمسينية المهرجان الثقافي الإفريقي أو ما يعرف بـ«الباناف»، الذي سيتم الاحتفال

به هذا العام بحضور أدباء ومؤرخين من الجزائر وبلدان إفريقية مختلفة، حيث سيتم التطرق إلى مواضيع متعلقة

بالعلاقات الإفريقية البينية وكذا الأدب والفكر في القارة السمراء.

من جهة أخرى، أكد محافظ الصالون الدولي للكتاب سيلا 2019، بأنه لن يتم منع أي كتاب يتحدث عن الحراك

الشعبي في الجزائر باعتبار أنه طبع في الجزائر من قبل دور نشر جزائرية ومنح له الترخيص لذلك، في حين

تم التحفظ على 56 عنوان تتحدث عن الدين والعقيدة. وبخصوص برنامج سيلا 2019، سيتم إعطاء الأولوية

هذه السنة للشباب والجمهور العريض عن الصبغة الأكاديمية والنخبوية التي ميزت الطبعات السابقة،

حيث ستكون الطبعة 24 للصالون فرصة للأدباء الشباب للبروز وخصوصا الفائزين منهم بالجوائز الأدبية

الجزائرية الماضية، على غرار جوائز آسيا جبار وعلي معاشي وياسمينة مشاكرة وكذا محمد ديب. من جهة أخرى، قال محمد أقرب، إن الجديد هذه السنة هو تنظيم مسابقة أحسن ملصقة خاصة بالصالون وكذا أحسن شعار،

فضلا عن تخصيص فضاء للتوقيعات ستستفيد منه دور النشر الجزائرية والأجنبية للتعريف بكتابها وأدبائها

ومثقفيها، حيث تعتبر هذه المبادرة بمثابة تشجيع لهذه الدور للمشاركة في برنامج الصالون.

على غرار السنوات الفارطة، سيكون الدخول إلى الصالون بقصر المعارض الصنوبر البحري مجانيا للجمهور،

حيث اعتبر محمد أقرب بأن خروج المواطنين للتظاهر سلميا يوم الجمعة لن يؤثر في الإقبال على الصالون وكذا عدد الزوار.