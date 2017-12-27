56 لاعبا «راقدة وتمونجي» في 6 أشهر من «الشامبيونا»!

«النهار» تكشف إحصائيات رسمية عن تبذير الأموال في أندية الرابطة الأولى

اللاعبون لم يلمسوا الكرة ولو ثانية واحدة

شبيبة القبائل في ريادة التبذير بـ8 لاعبين و6 من «السياربي» و5 من تاجنانت

12 لاعبا أجنبيا بمعدل 30 دقيقة في المباراة والمالي سانغار من أجل السياحة

لاتزال البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم تنفرد بتحطيم الأرقام، ولاتزال أندية القسم الأول على وجه الخصوص تصنع الحدث، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية التي تحصلت عليها «النهار»، أن غالبية الأندية إن لم نقل كلها لم توظف كل لاعبيها طوال مرحلة الذهاب، ومنهم من لم يلعب ولو ثانية واحدة على مدار 15 مباراة، وبلغ عددهم 56 لاعبا يحملون فقط صفة «لاعب محترف» في القسم الأول ويتقاضون أجورهم، مما يعني أن بطولتنا تضم لاعبين لم يقدموا أي إضافة، بل يكتفون بالتدرب والحصول على الأموال، وبصريح العبارة «راقدة وتمونجي»، ورغم ذلك تعالت أصوات رؤساء الأندية بالمطالبة بإجازات أكثر خلال فترة الانتقالات، وهو المطلب الذي رضخت له الفاف وقرّرت السماح بانتداب أربعة لاعبين بدلا من ثلاثة.

وبالحديث عن الإحصائيات، فمن أصل 16 ناديا ناشطا في القسم الأول، ماعدا اتحاد بسكرة، فإن 15 فريقا لم يوظف كل لاعبيه طيلة مرحلة الذهاب، حيث يوجد 56 لاعبا لم يلمس الكرة، ونجد في صدارة هذه الأندية شبيبة القبائل التي أنهت المرحلة الأولى من البطولة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، ورغم النتائج السلبية التي سجلتها خارج وداخل الديار ورغم المشاكل التي تتخبط فيها إلا أنها لم توظف 8 لاعبين ولم تعتمد عليهم ولو لدقيقة واحدة، نذكر منهم المغترب إيزرغوف، يليه شباب بلوزداد الذي لم يعتمد على 6 لاعبين على مدار 15 مباراة، في حين لم تتوقف إدارتا هذين الناديين عن الحديث عن التدعيم في الميركاتو.

أما دفاع تاجنانت الذي أنهى الذهاب في المركز الـ11 بفارق نقطة واحدة عن أول المهددين بالسقوط، فلم يشرك 5 لاعبين منذ بداية الموسم، ولا يختلف حال وفاق سطيف عن حال اتحاد البليدة، حيث إن النادي الأكثر تتويجا بالألقاب والآخر الذي يتخبط في مؤخرة الترتيب لم يعتمدا على أربعة لاعبين، وهو نفس العدد الموجود في مولودية وهران ونادي بارادو، أما أندية اتحاد بلعباس، اتحاد الحراش، أولمبي المدية وشبيبة الساورة فلم تعتمد على ثلاثة لاعبين، أما الأندية التي قلت فيها هذه الظاهرة فاقتصر عددها على ثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة ونصر حسين داي.

لاعب بارادو سانغار في سياحة وآمادا أكثر الأجانب مشاركة بـ1015 دقيقة

ارتفع عدد الأجانب في البطولة، بعد التراجع عن قرار منعهم من اللعب في البطولة الموسم الماضي، لكن المفارقة الغريبة أن عددهم تزايد مقارنة بالموسم الفارط إلا أن نسبة مشاركتهم والاعتماد عليهم من طرف الأندية قلّت.

وحسب ذات الإحصائيات المتحصل عليها، فإن الموسم الماضي شهدت البطولة 9 أجانب موزعين على مختلف الأندية، أما الموسم الحالي فتضم 12 لاعبا أجنبيا، بلغت مشاركتهم خلال مرحلة الذهاب معدل 30 دقيقة في كل مباراة، ومنهم من لا يختلف حاله عن حال بعض المحليين ولم يلعب ولو ثانية واحدة، مثال ذلك متوسط الميدان المالي محمد سانغارا لاعب بارادو، أما لاعب المولودية أمادا فهو الأجنبي الوحيد الأكثر مشاركة، حيث جمع 1015 دقيقة، ويأتي ثانيا لاعب شباب قسنطينة سيلا، وبلغت نسبة مشاركة الأجانب في البطولة الموسم الماضي 46 من المئة لكنها في تراجع هذا الموسم، حيث بلغت نسبة الاعتماد عليهم حتى الآن 33 من المئة فقط.

والسؤال الذي يبقى مطروحا، كم سيكلف هؤلاء اللاعبون الـ56 خزائن الأندية، وما هي المشاكل التي ستنجر عنهم خاصة وأن غالبيتهم سيلجؤون دون شك للجنة المنازعات في حال لم يتحصلوا على أجورهم، وإلى متى يبقى رؤساء النوادي يدفعون دون مقابل، وهل سيعتبرون يوما ويعيدون حساباتهم للحد من مثل هذه الظواهر التي تعد تبذيرا للأموال بشكل غير مقبول.