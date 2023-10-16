56 مليار دينار مداخيل الأملاك التابعة للدولة في الـ 2023 

كشف المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي لتلفزيون النهار أن مداخيل الأملاك التابعة للدولة بلغت 56 مليار دينار لغاية سبتمبر 2023.

وخلال نزوله ضيفا على برناماج 52 دقيقة إقتصاد قال: عبد الرحمان خيدي ان عملية مسح الأراضي بلغت 98 بالمائة عبر التراب الوطني. حيث تم مسح الأراضي الصحراوية والسهبية بلغت 100 بالمائة.

كما سجلت عملية مسح الأراضي الريفية تجاوز نسبة 98 بالمائة. في حين مسح الأراضي الحضرية فاق 70 بالمائة.

وأضاف ذات المسؤول انه تم جرد 9.3 مليون وحدة عقارية مما ساهم في توسيع الوعاء الضريبي. مع إحصاء ما بين 7 إلى 9 بالمائة من الأراضي المجهولة المصدر.

في ذات السياق كشف المدير العام للأملاك الوطنية عن إمضاء مذكرة تكفل حق المتابعة للملاك الغائبين عن مسح الأراضي قبل تثبيت العقار.