560 سوقًا جواريًا وفتح أسواق الجملة للخضر والفواكه خلال “الويكاند”

أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، في إطار التحضيرات الميدانية لضمان التموين وتقريب الخدمات من المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل، عن إطلاق 560 سوقًا جواريًا عبر 69 ولاية ابتداءً من يوم 9 فيفري 2026، حيث ستعرض هذه الأسواق منتجات متنوعة بأسعار معقولة ومخفضة، بهدف تخفيف الضغط على الأسواق وتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم بكل أريحية.

وخلال إشرافها رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي. اليوم بساحة البريد المركزي، على الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير الغذائي. خلال شهر رمضان المبارك، أكدت وزيرة التجارة الداخلية آمال عبد اللطيف. أنه تم إسداء تعليمات إلى مؤسسة “ماغرو” لضمان مداومة أسواق الجملة للخضر والفواكه. ابتداءً من هذا الأسبوع، بما يسمح باستمرارية التموين خلال عطل نهاية الأسبوع وتفادي أي اضطرابات في السوق.

