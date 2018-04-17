57 أستاذ متعاقد بالوادي يحتجون للمطالبة بمستحقاتهم المالية

احتج صباح اليوم الثلاثاء، العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام مقر مديرية التربية، منددين بعدم صرف أجورهم منذ ما يفوق السنة.

وطالب الأساتذة المحتجين بحقهم المشروع حسبهم، والمتمثل في تسوية وضعيتهم المالية العالقة منذ أزيد من سنة .

حيث لم تسدد المستحقات المالية بعد ورفض التأشير عليها من قبل الوظيف العمومي لعدم التطابق في الشهادات

المحتجون البالغ عددهم 57 استاذ متعاقد، أغلقت في وجههم الأبواب للاستفسار عن الأسباب التي حالت دون تقاضيهم أجورهم.

وقوبلوا بالتحجج بأسباب واهية ولا دخل لهم فيها .