57 إصابة جديدة في الصين ومخاوف من موجة ثانية للوباء

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في أكبر حصيلة يومية منذ الإقرار بالقضاء على الجائحة في البلاد شهر أفريل الماضي.

وأكدت السلطات الصينية بأن 36 إصابة مؤكدة من إجمالي حصيلة اليوم، سجّلت في العاصمة الصينية “بكين”، وأن كل الحالات التقطت العدوى داخل البلاد.

وكانت الصين قد أغلقت سوقا في منطقة “فنغتاي” لبيع السمك واللحوم و11 حيا مجاورا للسوق، بعد اكتشاف 45 حالة مؤكدة، مع أخذ عيّنات مئات المرتادين عليه للكشف عن إصابات محتملة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في الصين إلى 83132 إصابة ووفاة 4634 مصاب، فيما تعافى 78369 مريض.