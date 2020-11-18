573.708 شهادة نهائية أو “ديبلوم” تم تحضيرها.. تنتظر أصحابها

تم تحضير 573.708 شهادة نهائية أو ديبلوم لتسليمها لأصحابها.

تتواصل عمليات تسليم الشهادات النهائية أو الديبلومات لمتخرجي المؤسسات التكوينية عبر مختلف ولايات الوطن .

حيث تم تسليم أزيد من 13.000 شهادة في الفترة الممتدة بين 2 و 5 نوفمبر 2020.

تسليم معظم الشهادات كان بعد تنقل فرق التكوين والتعليم المهنيين الى منازل وأماكن اقامة المواطنين المعنيين، الذين كانوا ينتظرون ديبلوماتهم منذ مدة طويلة.

فقد كان البعض يعاني من عدم توفر الديبلومات النهائية، وكان يقتصر الأمر على توفير الشهادات المؤقتة التي يمكن ان تلبي معظم الطلبات.

ولكن احيانا يتم اشتراط الشهادة النهائية وهي حق كل متربص زاول تكوينه كاملا، في أن يتحصل على الشهادة النهائية، التي تتوج مساره التكويني.

كانت عشرات الالاف من الشهادات النهائية التي لم يتم التكفل بها، ما جعل المتخرجين الذين احتاجوا الى الديبلومات في حيرة.

فأحيانا لا تكفي الشهادة المؤقتة لتلبية احتياجات ملف ما او اجراء اداري معين يشترط دفع نسخة من الشهادة النهائية، فيكون الشاب المتخرج ضحية عراقيل بيروقراطية.

لهذا حرصت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين على اهمية تسليم الشهادات النهائية في اقرب الاجال مع ضرورة اعلام المعنيين و اذا تطلب الامر التنقل اليهم و اعطائهم الشهادات بعد التحقق من هويتهم.

هذه المجهودات مكنت عدة ولايات من الوطن من تسليم كل الشهادات لاصحابها على غرار ولايات ميلة، معسكر، تندوف، ام البواقي، بشار.

كما ان هناك ولايات اخرى تسهر على تحضير كل الشهادات و توقيعها، فيما ينتظر ان ياتي اصحابها لتسلمها.

ويمكن ذكر على سبيل المثال، ولاية باتنة تم تحضير 14.310 شهادة موقعة تنتظر اصحابها ليتم تسليمها، بجاية 10.955 شهادة، بسكرة 21.656 شهادة، سطيف 15.668 شهادة، سكيكدة 15.417 شهادة، قسنطينة 17.463 شهادة.

اما فيما يخص الجزائر العاصمة فقد عرفت تحضير و توقيع 116.288 شهادة نهائية يمكن لأصحابها تسلمها بمجرد التنقل الى مؤسسات التكوين المهني التي زاولوا بها تكوينيهم.

ولاية وهران هي الأخرى عرفت تخصير أزيد من 21.482 شهادة.

الى حد الان تم تحضير 573.708 شهادة نهائية او ديبلوم لتسليمها لاصحابها.

13.096 شهادة سلمت في مدة اربعة ايام بين 02 و 05 نوفمبر فيما تتواصل العملية لتسليم كل الشهادات.

وتحرص الوزارة على ان تسلم كل الشهادات في وقتها، بمجرد ان تستكمل مسارات التكوين ياخذ المتخرج شهادته مباشرة دون ان يتكبد معاناة الانتظار لسنوات قبل استلامها.