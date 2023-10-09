576 شهيدا ونحو 2900 جريح جراء عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، عن حصيلة جديدة لعدد الشهداء الذين سقطوا جراء قصف قوات الإحتلال الصهيوني بقطاع غزة والضفة الغربية، أين تم تسجيل 576 شهيدا ونحو 2900 جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 560 شهيدا ونحو 2900 جريح بقطاع غزة، و16 شهيد. بينهم 3 أطفال في الضفة الغربية.

أما برام الله فاستشهد شخصان، وبالقدس 4 شهداء بينهم طفلان شهيدان، وبأريحا شهيدان، وقلقيلة شهيد طفل.

وأضاف المصدر أنه سجل بالخليل سقوط 5 شهداء وبنابلس شهيدان، مشيرا أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية. بلغ أكثر من 80 إصابة بجروح مختلفة.