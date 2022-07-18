57894 ناخب في المحليات الجزئية لبجاية وتيزي وزو

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي اليوم الإثنين، أن الهيئة الناخبة للمحليات الجزئية في بجاية وتيزي وزو تقدر بـ57894 ناخب.

وذكر شرفي خلال ندوة صحفية، أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 57894 ناخب وهذا قبل المراجعة الاستثنائية.

مضيفا أن عدد المقاعد في البلديات الستة بلغ 90 مقعد، فيما يبلغ عدد المترشحين 108 مترشحا.

هذا ويبلغ عدد مراكز التصويت في هذه البلديات الستة، 51 مركزا، وكذا 171 مكتب تصويت، فيما يبلغ عدد المؤطرين 1452 مؤطرا.

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الرئيس تبون يوقّع مرسوما رئاسيا لإجراء انتخابات جزئية في 6 بلديات ببجاية وتيزي وزو

هذا ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الناخبين لإنتخابات جزئية. وتخص هذاه الإنتخابات الجزئية أعضاء المجالس الشعبية لبلديات فرعون، مسيسنة، وتوجة. بالإضافة إلى أعضاء المجالس الشعبية لبلدية أقبو ببجاية، وبلدية آيت حمود و آيت بومهدي بتيزي وزو. وستجرى إنتخابات المجالس الشعبية البلدية يوم 15 أكتوبر القادم. وتضمن هذا المرسوم الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 جويلية الجاري.

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