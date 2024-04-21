58 ساعة متتالية.. شاب يحطم الرقم القياسي في لعب الشطرنج

لعب بطل الشطرنج، توندي أوناكويا، النيجيري البالغ من العمر 29 عامًا، لمدة 58 ساعة متواصلة في نيويورك بالولايات المتحدة. وتجاوز العارضة يوم أمس السبت 20. آملا في جمع الأموال لتعليم الأطفال في أفريقيا.

وقال لوكالة فرانس برس بعد توقف العداد: “إنها مشاعر كثيرة، إنها أكثر من اللازم. لا أملك الكلمات، لكنني أعلم أنني حققت شيئًا لا يصدق”.

“الليلة الماضية في الثالثة صباحًا كنت على استعداد للاستسلام والذهاب إلى السرير. ولكن هناك نيجيريين يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤيتي، أشخاص من لندن، من تينيسي، لم يبق أحد. استمروا في الرقص والغناء، وأضاف الشاب البالغ من العمر 29 عامًا: “لم أستطع أن أخذلهم”.

ولتحقيق هذا الرقم القياسي، واجه توندي أوناكويا شون مارتينيز، بطل الشطرنج الأمريكي.

بدأت المباراة يوم الأربعاء وأقيمت في تايمز سكوير بنيويورك.

وتم تجاوز علامة الـ 58 ساعة رسميًا يوم الجمعة حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي. أو يوم السبت حوالي الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت باريس.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية. تم تأسيسها في عام 2018 من قبل اثنين من النرويجيين.

ولم يتم التعليق رسميًا على هذا الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية حتى الآن.

بالنسبة إلى توندي أوناكويا، لا يهدف هذا التحدي إلى أن يكون رياضيًا بحتًا.

ويعتزم النيجيري، بهذا السجل، رفع مستوى الوعي بين عامة الناس حول الصعوبات التي يواجهها الأطفال في أفريقيا. في الحصول على التعليم. ويأمل في جمع مليون دولار لجمعيته “الشطرنج في الأحياء الفقيرة في أفريقيا”. التي تأسست عام 2018.

وقبل أن يبدأ دوره، قال توندي أوناكويا إنه يريد تحقيق “أحلام ملايين الأطفال. في جميع أنحاء أفريقيا الذين لا يحصلون على التعليم”.

وفقًا لوكيل اللاعب، تم بالفعل جمع 22000 دولار بعد 20 ساعة من بدء اللعبة.

وأكد أن “الدعم كان هائلاً من النيجيريين في الولايات المتحدة وزعماء العالم والمشاهير ومئات المارة”.