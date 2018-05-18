58 معلم مصنف بالقائمة الوطنية للممتلكات الثقافية و100 مهملة بالعاصمة

تضم العاصمة 58 معلما وموقعا أثريا مصنفا ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية فيما يظل أزيد من 100 معلم مهمل.

و قالت نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي جبالي فريدة.

انه يوجد بالعاصمة أكثر من 100 معلم أثري على غرار القصور التي تعود لمختلف الحقب التاريخية “مهملة و غير مصنفة.

أفادت مديرية جرد الممتلكات الثقافية التابعة لمديرية حفظ التراث الثقافي و ترميمه بوزارة الثقافة.

أن ولاية الجزائر تضم 89 معلما وموقعا أثريا 58 منها مصنفا ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية.

وحسب نائب مدير جرد الممتلكات الثقافية شناز بورويس.

يوجد من بين 89 معلم وموقع أثري 68 معلم تاريخي و16 موقع طبيعي و4 مواقع أثرية ومجموعة حضرية واحدة.

ليصل عدد الممتلكات الثقافية العقارية بالعاصمة 89 معلم و موقع منها “58” تم تصنيفها ضمن القائمة الوطنية للممتلكات الثقافية”.