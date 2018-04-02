58 مليار دج ديون سونلغاز لدى الأفراد والمؤسّسات

كشف الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجدّدة، شاهر بولخراص، أنّ ديون “سونلغاز” بلغت 58 مليار دج.

أنّ الديون التي سجلتها شركة “سونلغاز” متواجدة لدى الأفراد والمؤسّسات غير المحصلة.

مشيرا أن هذه الحصيلة عرفت إرتفاعا بـ 6 مليار دج حتى نهاية 2017.

وعن دفع الديون، أكد المتحدث أنّ المؤسسات تقوم بدفع الديون، لكن الطاقة الإستهلاكية للكهرباء لا تتماشى وميزانية المؤسّسة.

من جهة أخرى قال الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجدّدة، إنّ 80 بالمائة من استهلاك البلديات هو الإنارة العمومية.

مضيفا أنه لابد من التوجه للطاقات المتجدّدة كالطاقات الشمسية للعزوف على استخدام الإنارة العمومية.