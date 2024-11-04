5843 مليار دينار كتلة أجور الموظفين في 2025

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تضمن 5843 مليار دج كتلة الأجور لسنة 2025.

وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أن كتلة الأجور لسنة 2025 والتي تخص كل الموظفين بلغت 5843 مليار دج.

كما أن كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بلغت 1276 مليار دج. وهو ما يمثل 43.79 بالمائة من ميزانية الدولة. أي بارتفاع بلغ 598 مليار دينار وزيادة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح وزير المالية، أن قيمة صادرات المحروقات ستبلغ 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025. و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و 41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027. كما أنه تم تسجيل عمليات جديدة بعنوان السنة المالية 2025. و رخصة التزام بـ 1844 مليار دج واعتمادات دفع قدرت بـ 1446 مليار دج.