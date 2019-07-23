59 بالمائة من مؤسسات الدولة عاجزة عن التوظيف

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الديوان الوطني للاحصائيات في قطاع الصناعة، أن 59 بالمائة من المؤسسات العمومية عجزت عن التوظيف.

وخلق مناصب شغل اضافية في الثلاثي الأول من سنة 2019.

وأثبتت التحقيقات التي شملت أغلب المؤسسات العمومية في قطاع الصناعة التي نشرها الديوان الوطني على موقعه الرسمي.

أن 59 بالمائة من المؤسسات العمومية التي شملها التحقيق عجزت عن خلق مناصب شغل اضافية خلال نفس الفترة.

وفي الوقت الدي تم فيه تسجيل إرتفاع في اليد العاملة وقدرة على التوظيف لدى المؤسسات الخاصة، عرفت المؤسسة العمومية إستقرار في عدد العاملين.

بالموازاة مع ذلك إعترف 19 بالمائة من مسيري المؤسسات العمومية و8 بالمائة من مسيري المؤسسات الخاصة عن عجزهم لإيجاد اليد العاملة المؤهلة.