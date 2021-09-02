598 رأس من الأبقار و 3011 رأس من الأغنام لفائدة المتضررين من الحرائق

استلمت ولاية تيزي وزو، 598 رأس من الأبقار و 3011 رأس من الأغنام، والتي سيتم توزيعها حسب الأولوية على الفلاحين ومربي المواشي المتضررين من الحرائق الأخيرة.

هذا وخلفت الحرائق الأخيرة التي ضربت الولاية، خسائر بشرية ومادية كبيرة، وكذا خسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي.

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