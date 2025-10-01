5 آلاف دينار غرامة هذه المخالفة المرورية 

حذرت مصالح الدرك الوطني، في منشور عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، من السلوكيات السلبية التي نراها على طرقاتنا.

وأوضحت في المنشور ذاته أن هناك سلوكيات سلبية تمثلت في تغافل بعض السواق عن استعمال إشارات تغيير الاتجاه أو استعمالها لفترة قصيرة.

وأكدت المصالح ذاتها أن هذا الأمر لا يكفي لتنبيه سواق المركبات التي تسير من الخلف على الطريق حتى يتمكنوا من تخفيض السرعة أو التجاوز.

كما ذكّرت بأن الانعطاف نحو اليمين أو اليسار دون الإعلان عن ذلك مخالفة مرورية من الدرجة الرابعة يعاقب عليها القانون في المادة 66/د15.

وقدّرت غرامتها الجزافية بحدها الأدنى 5000 دج.