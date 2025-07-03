5G…منح ثلاث رخص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات

أنطلقت، بعد ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، جلسة الإعلان عن نتائج المزايدة الخاصة بمنح ثلاث رخص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس.

وشهدت الجلسة التي نظمتها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية ومتعاملي الهاتف النقال.

وجاءت هذه العملية في إطار الشروع في تطبيق هذه الخدمة الجديدة التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز التحول الرقمي. فضلا عن دعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

وكانت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية قد باشرت بتاريخ 22 جوان الماضي عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس السلطة. محمد الهادي حناشي. أن الحدث “يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي والاقتصادي في الجزائر”