6 آلاف دينار تكلفة الكشف عن كورونا بالمخابر الخاصة

كشف الدكتور زيتوني صاحب مخبر تحاليل خاص في المدية، أن تكلفة الكشف عن فيروس كورونا بالمخابر الخاصة، قد تفوق 6 آلاف دينار.

وفي تدخله خلال الاجتماع الذي عقدته مديرية الصحة والسكان لولاية المدية، مع المخابر الخاصة الناشطة، ترأسه مدير الصحة، محمد شقوري، كشف زيتوني إمكانية المخبر التقنية لإجراء مختلف التحاليل، خاصة وأنه يمتلك كل الوسائل التي طلبتها الوزارة لمنح التراخيص.

وأوضح المتحدث أن الإشكال يكمن في مادة الكشف عن الفيروس، والتي ارتفع سعرها كثيرا في السوق العالمية، بعد كثرة الطلب وقلة العرض، وبات استيرادها مكلفا جدا.

وأفاد الدكتور أن قيمة الوحدة من مادة الكشف تصل 5000دج، وهو ما لا يمكن للمواطن البسيط دفع قيمته، بالإضافة الى القيمة المترتبة عن التحاليل التي قد تفوق إجمالا 6 ألاف دينار جزائري .

ودعا الدكتور زيتوني، رجال الاعمال والسلطات المحلية، لتوفير هذه المادة الهامة في الكشف، متعهدا أنه سيقوم بالكشف المجاني للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور سحنون محمد، مختص في الامراض الصدرية، أن ولاية المدية تفتقر لمخابر مؤهلة تمتلك لمكانيات المتطورة في الكشف عن كوفيد 19 ما عدا مخبر واحد.

وكشف المتحدث صعوبة عملية الكشف لدى المخابر الخاصة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الاولية المستعملة والتي قد تصل الواحدة منها الى 1200دج .