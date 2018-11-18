«6 آلاف فلاح سيستفيدون من قرض الرفيق في 2019»

أعلن عن دراسة 15 ألف ملف قبل 30 نوفمبر، الرئيس المدير العام لبنك «بدر»:

كشف رئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «البدر»، بوعلام جبار، أن البنك أعطى الموافقة لحوالي 6 آلاف فلاح للاستفادة من قرض الرفيق لسنة 2019، فيما سيتم منح قروض جديدة للفلاحين الذين لم يستطيعوا تسديد المبلغ الكامل من القرض.

وأوضح رئيس بنك «البدر»، بوعلام جبار، في اتصال بـ النهار، أمس، أن مصالح البنك بصدد دراسة ملفات حوالي 15 ألف طالب قرض «الرفيق» قبل نهاية نوفمبر الجاري.

فيما أكد أن مصالح بنك «البدر»، وحاليا تمت الموافقة على حوالي 6 آلاف ملف للاستفادة من هذا القرض، على أن يتم دراسة باقي الملفات في أقرب الآجال، خصوصا وأن فترة دراسة الملفات لا تتعدى أكثر من شهرين.

وقال جبار، إن عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى فروع بنك «البدر» على مستوى الولايات تتراوح بين 2000 و2500 طلب، في فترة شهرين فقط.

وأضاف أن حوالي 300 إلى 400 ملف يستفيد من قرض «الرفيق» في بعض الولايات، مؤكدا أن المدة الزمنية لمنح القروض، لن تتجاوز الأسبوع.

وأكد ذات المسؤول، أن عملية تسديد القروض في بعض الولايات وصلت 99 من المئة، فيما سجل بنك «البدر» تأخرا لبعض الفلاحين الذين لم يستطيعوا تسديد ديونهم التي تحصلوا عليها على شكل قرض «الرفيق».

كما أكد جبار أن البنك يمنح فرصة أخرى للفلاحين المتأخرين عن تسديدها، شريطة أن يكون الفلاح قد قام بتسديد نصف الأموال من قرض «الرفيق».

وأضاف جبار، أن بنك «البدر» يقدم للفلاح الذي لا يتمكن من تسديد ديونه قبل نهاية شهر ديسمبر من هذه السنة، نتيجة عدم وفرة المحصول وجودته، لقلة الأمطار، تمديدا في الآجال المتعلقة بالتسديد بسنة كاملة كمهلة أخرى له، فيما يتم تسليط العقوبات على المتهربين من تسديد الديون المحصل عليها في شكل قرض «الرفيق» والتحايل فقط.