6 أشهر تدريبا بالإتحاد الأوروبي للجزائريين الخريجين في هذه المجالات

يقدم وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر للخريجين الشباب في مجال الاتصال أو العلوم السياسية المهتمين بالعلاقات الدولية. تدريبين ممولين لمدة 6 أشهر.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي في الجزائر إن فترة التدريب تبلغ 6 أشهر كحد أقصى ضمن فريق “الصحافة والإعلام”. وهو جزء من قسم “السياسة والصحافة والإعلام” في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر ابتداءً من أفريل 2023.

ويعمل فريق الصحافة والإعلام (جزء من قسم السياسة والصحافة والمعلومات) عن كثب مع سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر. وجميع أقسام وفد الاتحاد الأوروبي لضمان توصيل قيم الاتحاد الأوروبي وأهدافه وأنشطته إلى الجمهور بشكل فعال. وكذلك للشركاء الجزائريين والدوليين.

ويستجيب فريق P&I للاستفسارات الصحفية ، ويراقب وسائل الإعلام المحلية والدولية. كما ويدير موقع ويب بعثة الاتحاد الأوروبي وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. ويصمم حملات التواصل ، وينظم الأحداث الثقافية ، ويحلل التطورات في المشهد الإعلامي الجزائري.

المهام الرئيسية:

-مراقبة وسائل الإعلام والمساعدة في إعداد المراجعات الصحفية ، حسب الاقتضاء.

-المساهمة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لبعثة الاتحاد الأوروبي.

-المساهمة في تصميم حملات الاتصال.

-المساعدة في إعداد منتجات الاتصال السمعي البصري.

-المساعدة في التحضير لأحداث الدبلوماسية العامة (اقتصادية ، ثقافية ، إلخ) ، حسب الاقتضاء.

المؤهلات أو المتطلبات المحددة:

-شهادة جامعية في مجال ذي صلة (اتصالات ، علوم سياسية ، علاقات دولية أو ما شابه).

-القدرة على العمل في بيئة ديناميكية ذات أولويات متغيرة باستمرار.

-إجادة اللغة الفرنسية والإنجليزية كتابةً وتحدثًا (مستوى B2 كحد أدنى).

-معرفة اللغة العربية ستكون ميزة .

-مهارات حاسوبية ممتازة (مايكروسوفت أوفيس).

-الخبرة في إدارة منصة التواصل الاجتماعي.

-البحث أو العمل / التطوع المتعلقة بعمل الفريق ميزة.

كيفية التقديم؟

-إرسال الطلب إلى العنوان التالي: التفويض[email protected] مع جميع المستندات الداعمة المطلوبة:

-سيرة ذاتية قياسية (CV) من Europass https://europass.cedefop.europa.eu/.

-خطاب تحفيزي يشرح سبب رغبتك في المشاركة في تدريب في إحدى بعثات الاتحاد الأوروبي.

-استمارة طلب

مع إضافة موضوع البريد الإلكتروني الخاص بالمترشح: التدريب المدعوم – فريق “الصحافة والمعلومات” التابع للقسم السياسي لوفد الاتحاد الأوروبي.

وقبل التقديم ، يرجى مراجعة الموقع المخصص ومعايير الأهلية العامة للحصول على تدريب مدعوم.

سيحصل كل متدرب يتم اختياره على منحة شهرية لتغطية نفقات المعيشة. كما يتحمل المتدرب مسؤولية جميع التكاليف المتعلقة بالسفر داخل بلد الإقامة والحصول على التأشيرة والتأمين والإقامة.

لن يتم النظر في الطلبات المقدمة من المرشحين غير المؤهلين. بعد تقييم جميع الطلبات، سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين ودعوتهم لإجراء مقابلة.

وسيتم إبلاغ المرشحين غير المختارين عن طريق البريد الإلكتروني. إذا لم يتمكن المرشح المختار من تقديم المستندات المطلوبة ، فسيتم رفض طلبه.

-يجب على المتقدمين غير المقيمين تقديم دليل على أنهم سيتم تغطيتهم ضد مخاطر الأوبئة وتكاليف الإعادة إلى الوطن.

-لا يمكن تقديم التدريب إلا وفقًا للتشريعات المحلية بالإضافة إلى تشريعات بلد المنشأ. عند تقييم الطلبات الواردة ، يجب النظر في حالة COVID-19 وتأثيراته المحتملة على فرص الوصول إلى بلد المهمة. وبالتالي قد يُفضل المتقدمون المقيمون حاليًا في البلد.