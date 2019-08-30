6 أشهر حبسا غير نافذا لصاحب قارب النزهة الذي خلف 3 قتلى في سكيكدة

قضت محكمة الجنح الابتدائية بعزابة بسكيكدة،في حق صاحب قارب النزهة الذي خلف3أطفال قتلى بشاطئ كاف فاطمة ببلدية بن عزوز بسكيكدة.

بعقوبة الحبس الغير نافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار جزائري.

وقائع هذه القضية تعود إلى 18 أوت الجاري،عندما كان المعني المدعو (م،م،ش) البالغ من العمر41سنة الذي كان في نزهة بالقارب.

القارب كان يحمل 11 طفلا بشاطئ كاف فاطمة ببلدية بن عزوز قبل أن ينقلب القارب ويخلف 3 وفيات وإصابة البقية.

خلال المحاكمة صرح المتهم بأنه لبى طلب أولياء هؤلاء الأطفال لأجل أخذهم في رحلة قصيرة.

بحكم المعرفة السابقة بين الجميع، غير أن فقدان التوازن بسبب تحرك الأطفال في القارب جعله ينقلب.

وقد تمكن من إنقاذ 8 أطفال بمساعدة صيادين ومصطافين لكن البقية غرقوا.

معتبرا الأمر فوق طاقته، أهالي الضحايا الذين طالبوا كلهم بالإفراج عن المعني.

بعد أن اعترفوا أنهم هم من طلبوا منه أخد أبناهم في رحلة تنزه لكن القدر كان أسبق.