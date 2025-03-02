6 أشهر حبسا لجامعي ضبط بحوزته كمية من الكوكايين والكيف بعين البنيان

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعين البنيان من توقيف شاب يدعى”ش.غ” طالب جامعي سنة ثالثة، تخصص الكترونيك بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، وذلك على خلفية العثور بحوزته على كمية من الكوكايين و المخدرات من نوع القنب الهندي بغرض العرض للبيع على الغير .

توقيف المتهم جاء على إثر دورية روتينية لمصالح الشرطة القضائية بعين البنيان أين لفت انتباهم شاب في العقد الثاني من العمر. ولدى الملامسة الجسدية له عثر بحوزته على كمية من مسحوق الكوكايين وزنها 0.88غ بالإضافة إلى مخدرات من نوع القنب الهندي. بوزن 0.1غ. ومبلغ مالي يقدر ب 93 ألف دج. وعليه تم تحويل المعني على التحقيق الأمني ثم تحويله على وكيل الجمهورية. لدى محكمة الشراقة الذي وجه له تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع مع إيداعه رهن الحبس المؤقت.

المتهم مثل للمحاكمة واعترف بالمحجوزات، وأكد أنه موجهة لاستهلاكه الشخصي و بخصوص المبلغ المالي. فقد أكد أنها تكاليف اقلمته بالفندق. وطالب على لسان دفاعه إفادته بأقصى ظروف التخفيف كون موكله غير مسبوق. واول مرة يمتثل أمام القضاء، وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. ضد المتهم مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية. بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مالية مع مصادرة المحجوزات.

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