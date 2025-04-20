6 أشهر حبسا لرعية سوري عن حيازة المهلوسات والإقامة غير الشرعية بالجزائر

أدانت محكمة الشراقة اليوم رعية سوري يدعى”ك.ت” بتهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني.

توقيف الرعية السوري جاء على إثر مراقبة روتينية خضع لها المتهم من قبل مصالح الأمن بالشراقة. اسفر خلال عملية الملامسة الجسدية العثور بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي. فيما تبين خلال مراقبة صلاحية وثائقه أنه مقيم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني الجزائري.

المتهم مثل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري مؤكدا أنه مقيم بالجزائر منذ 13 سنة. وأنه قدم طلبا للجوء المدني بالجزائر منذ دخوله للتراث الوطني. وأنه مستقر حاليا و هو اب لاطفال جميعهم من مواليد الجزائر.

مضيفا أنه يعمل “بناء” وأنه تعرض لحادث خطير اصيب على أثرها لاصابات على الكتف. وأن المؤثرات التي ضبطت بحوزته سلمت له بموجب وصفة طبية كمسكنات للآلام، وانكر علاقته بقطعة المخدرات.

وكيل الجمهورية التمس معاقبته بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج، قبل أن تدينه المحكمة بالحكم السالف ذكرها.