6 أشهر حبسا لشاب حرّض كلبا شرسا على جاره ببابا حسن

قضت محكمة الشراقة، اليوم، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ مع 20 ألف دج غرامة مالية. ضد شاب يدعى “ح.ي” عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح. وتعريض حياة الأشخاص للخطر وذلك على خلفية اعتدائه على جاره المدعو “م.أ” بسيف بعد اعتراضه على تربيته الكلاب بالعمارة التي يقطنون بها. وتحريضه واحد منهم عليه قام بعضه بأماكن متفرقة بجسده مسببا له إصابات جد خطيرة.

وجاء توقيف المتهم بعد شكوى تقدم بها الضحية المدعو “م.أ” أمام مصالح الدرك الوطني ببابا حسن بالعاصمة. الذي أكّد تعرضه للضرب الوحشي من قبل جاره المدعو “ح.ي” وذلك على خلفية إحتجاجه على تربيته للكلاب بالعمارة الذي أرق الساكنة وخلق نوعا من الأمن وسطهم. خاصة وجود أطفال ونساء باتوا لا يستطيعون الخروج بحرية. وهو الإحتجاج الذي جعل المتهم ينتقم من الضحية ويقوم بتوجيه له طعنات خطيرة بالسكين بعدما باغته على حين غفلة. كما قام بتحريض كلبه من نوع “بارجي ألماني” عليه ليقوم بعضه في أماكن متفرقة. الأمر الذي جعله يتعرض لإصابات جد خطيرة سلّم بموجبها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 21 يوما.

الضحية الموقوف في ملف آخر، تراجع عن الشكوى التي قيدها أمام مصالح الدرك الوطني ببابا حسن. وأكد أنه لم يكن يقصد المتهم الحالي وأن الذي اعتدى عليه شخص آخر دخل معه في شجار. وأن الكلب الذي قام بعضه لم يكن كلب المتهم الحالي”ح.ي”، وهي التصريحات التي استغربته المحكمة التي استفسرت عن سبب تغيير تصريحات الضحية.

من جهته المتهم كشف انه يقوم بتربية الكلاب المدربة وانه اقلع عن ذلك منذ الحادثة. وأنكر تحريض كلبه على جاره، مصرحا أنه تفاجأ بكلبه يقوم بعض الضحية وأنه سارع لفكه منه.

وكيل الجمهورية التمس معاقبته بعامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.

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