6 أشهر حبسا لشاب عن تهمة طرح أموال مزورة للتداول بالسوق

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج في حق شاب يدعى”ر.ه”. وذلك عن تهمة طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق. وهذا على إثر ضبطه متلبسا بالقاء مبلغ مالي من فئة 2000 دج بقيمة اجمالية تقدر بـ 18 ألف دج زورة.

ملابسات القضية انطلقت في إطار دورية روتينية لمصالح الشرطة لفت انتباههم شاب مشبوه. هذا الأخير و بمجرد الاقتراب منه لتفتيشه قام بالقاء شيء تبيّن أنه 9 أوراق نقدية من فئة 2000 دج. أي ما يعادل 18 ألف دج، اتضح أنها مزورة. وعليه تم توقيف هذا الأخير و تحويله على مركز الشرطة لسماع أقواله. ومنه تحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي وجّه له تهمة طرح أوراق نقدية مزوّرة للتداول بالسوق.

المتهم وخلال محاكمته بموجب إجراء المثول الفوري، أنكر ما نُسب له جملة و تفصيلا. وأكّد أنه لم يقم برمي الأوراق النقدية المزورة و إنما رمى سجارة محشوة بالمخدرات. كونه مستهلك. غير أن المحكمة واجهتهه بمحاضرة الضبطية التي أكدت عدم العثور على السيجارة المذكورة.

دفاع المتهم أكد أن الملف يشوفه الشكوك. ولا يوجد دليل يؤكد ان لمبلغ المالي يعود لموكله وطالب بإفادته بالبراءة.

من جهته وكيل الجمهورية، التمس وقيع عقوبة عام حبسا نافذة. و 20 ألف دج قبل أن تدينه المحكمة بالحكم السالف ذكره.