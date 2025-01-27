6 أشهر حبسا لشاب قام بقذف سيناتور بمجلس الأمة

أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة شاب في العقد الثالث من العمر “ب.ع” بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة.

وجاء ذلك، على خلفية قيامه بقذف سيناتور بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لطيفي أحمد صالح. رفقة ناصر بطيش رئيس الكتلة البرلمانية للافلان.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يدفع تعويض بقيمة 100 الف دج للضحيتين عن الضرر الذي أصابهما.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود إلى تاريخ 18 ديسمبر بعد شكوى رفعها الضحيتين كل من سيناتور ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لطيفي احمد صالح رفقة ناصر بطيش رئيس الكتلة البرلمانية للافلان ضد المتهم “ب.ع” الذي قام بقذفهما والمساس بشخصيتهما عن طريق نشره منشورات مست بسمعتهما.

المتهم “ب.ع” وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت له جنح القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.