6 أشهر حبسا لـ5 أشخاص بسبب الإستغلال غير قانوني للشواطئ

أدانت محكمة عين الترك بوهران، 05 أشخاص بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، على خلفية تورّطهم في قضية الإستغلال غير قانوني للشواطيء.

وقد تمّ توقيف المتهمين يوم الأحد إثر دورية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، لأمن دائرة عين الترك، بشاطيء رأس فلكون. حيث أسفرت العملية عن حجز 105 كرسي ،22 طاولة، 11 شمسية، وخيمتين.

وتأتي هذه العملية في إطار البرنامج المسطر بالحرص على ضمان مجانية الشواطئ، وحماية المصطافين من مستغلي الشواطيء بطريقة غير قانونية.