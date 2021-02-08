6 أشهر حبسا لنقابي في مؤسسة ENSP بحاسي مسعود في قضية فساد

المحكمة الابتدائية بورقلة تنطق بحكم البراءة للمدير العام وإطارين

نطقت هيئة المحكمة الابتدائية بورقلة، في جلسة مساء أمس، ببراءة الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار ونفس الحكم استفاد منه إطاران من المؤسسة، فيما أدانت إطار نقابي بستة أشهر موقوف التنفيذ، كما أدين إطار آخر من المؤسسة بعقوبة سنة موقوفة التنفيذ، وذلك عقب متابعتهم بجنحة تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة وتلقي علاوات بغير وجه.

وكانت النيابة العامة في جلسة عقدت في نهاية الشهر المنصرم قد التمست في حق الجميع سبع سنوات سجنا نافذا.

حيثيات الملف تعود إلى السنة الماضية حيث فتحت المحكمة تحقيقا استمعت من خلاله لأقوال عدد كبير من إطارات المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار على رأسهم الرئيس المدير للمؤسسة البترولية وإطارات من المؤسسة منهم نقابيون، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط الجميع في قضية فساد مالي، وعلى إثر ذلك وجهت العدالة لبعضهم تهمة تبديد المال العام واستغلال المنصب، وكذا تلقي علاوات بغير وجه حق، وذلك على خلفية صرف علاوة العمل في الورشة” Prime de bonus chantier ” لنقابيين استفادوا من الانتداب أي العمل في ورشة بترولية، لكنهم لم يمكثوا فيها بعدما التحقوا للعمل من جديد بقاعدة الحياة وهو ما يعتبر مخالفا لقانون المؤسسة، حيث أن العمل في قاعدة الحياة يسقط عن العامل حق الاستفادة من هذه المنحة غير أن استمرار استفادة النقابيين من علاوة لا تصرف سوى للعمال الذين يلتحقون للعمل بالورشات لأكثر من سنتين حسب مصدر النهار جعلهم محل شبهة لاسيما وأن هذه المنحة هي من المزايا المخصصة أصلا لعمال الورشات البترولية دون العمال الذين يعملون في قواعد الحياة.