6 أشهر حبسا منها 3 “سورسي” للمدير السابق لديوان حقوق المؤلف في حادثة حفل “سولكينغ”

أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما بملف قضية حادثة المغني “سولكينغ” الذي أقيم بملعب 20 اوت ببلوزداد، حيث أدى إلى وفاة 5 أشخاص.

وذلك بسبب سوء التسيير والتنظيم التي تورط فيها 14 متهم، بعدما وجهت لهم تهم القتل الخطأ والجرح الخطأ.

أصدرت محكمة الجنح، عقوبة 6 أشهر حبسا، منها 3 غير نافذة، في حق المدير السابق لديوان حقوق المؤلف سامي بن شيخ في حادثة حفل “سولكينغ”.

كما حكمت المحكمة، اليوم الخميس، على بن شيخ، بغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.

أما المتهمون “خ.اسامة” المكلف بالتنسيق لأعوان الأمن التابعة لشركة فوجيل، “ص.عبد السلام” صاحب شركة مكلفة بطبع ومراقبة التذاكر، “م.مهدي”، فأصدرت في حقهم عقوبة 6 أشهر، منها 4 أشهر غير نافذة و50 الف دج غرامة.

وتم تغريم شركة “فجيل قروب” بمبلغ 500 ألف دج، فيما برأت باقي المتهمين.