6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ للمدير الولائي لـ”بريد الجزائر” في الشلف!

قضية اختلاس 700 مليون من مكتب البريد في “بئر صفصاف”

أدين في محكمة “العطاف”، ثلاثة متهمين، من بينهم المدير الولائي لـ”بريد الجزائر” في الشلف وعاملا حراسة، بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية.

وسبق لـ”النهار” وأن تطرقت إلى حيثيات القضية التي تعود إلى شهر جانفي من سنة 2019، حيث كشفت التحقيقات الضبطية القضائية عن تورط المشتبه فيهم في قضية اختلاس أموال عمومية ضخمة من مركز بريد “بئر صفصاف” ببلدية “وادي الفضة” والمقدرة بأكثر من 700 سنتيم، تم السطو عليه من خزينة المركز البريدي الذي كان يخضع إلى الترميم، وتم تحويل الخدمات البريدية والمالية إلى المقر القديم للفرع البلدي المتواجد بحي “بئر صفصاف”، والذي يفتقد إلى الشروط الأمنية من دون أخذ بعين الاعتبار التأمين الضروري، على غرار حراس مداومة ومستمرة وأنظمة إنذار و”كاميرات” مراقبة لتسجيل التحركات المشبوهة.

وبيّنت التحقيقات الأمنية ضلوع الأطراف المتورطة في قضية اختلاس الأموال بحكم استغلال المشتبه فيه الرئيسي لوظيفته كإطار في مركز البريد.