6 أشهر حبسا نافذا لشرطي تسبب في وفاة شاب بأحداث وادي ارهيو بغليزان

إثر الأحداث الدموية التي خلفت 3 قتلى شهر سبتمبر الماضي

أدانت، أمس، محكمة وادي ارهيو الابتدائية الشرطي المتسبب في حادث المرور الذي أودى بشاب قاصر، وكان سببا في اندلاع الأحداث الدامية.

والتي شهدتها مدينة وادي ارهيو بغليزان، شهر سبتمبر الماضي، بعقوبة عام حبسا، 6 أشهر منها نافذة و6 أشهر الأخرى موقوفة التنفيذ.

بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ، وهي القضية التي تناولتها «النهار» بالتفصيل، حيث شهدت مدينة وادي ارهيو، ليلة 18 سبتمبر الماضي، أحداثا دامية.

حيث خلفت 3 قتلى و19 جريحا وتخريبا لعديد المرافق العمومية، بعد اندلاع أعمال شغب على خلفية حادث مرور تسبب فيه عون الشرطة «س.ع».

بعدما دهس بسيارته الخاصة ومن دون قصد شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية لقي أحدهما حتفه بعين المكان.

فيما أصيب الثاني بجروح خطيرة، وهو الحادث العادي الذي استغلته بعض الأطراف وراحت تثير الفتنة بين الشرطة والشباب.

لتسارع السلطات وعلى أعلى مستوى لاحتواء الوضع وتقرر يومها إيداع عون الشرطة الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، يوم أمس.