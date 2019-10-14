6 أشهر حبسا نافذا لشقيقتي طليق بشرى عقبي

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، حكما غيابيا يقضي بستة أشهر حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، في حق شقيقتي طليق الممثلة بشرى عقبي.

و تم تأجيل القضية الثانية وتخص جنحة السب والشتم التي رفعها الزوج السابق للفنانة الجزائرية ضدها، إلى يوم الأحد القادم الموافق لـ20 أكتوبر الجاري.

واستمع قاضي محكمة دار البيضاء لأقوال الممثلة بشرى عقبي، التي رفعت قضية خلع لزوجها السابق، وبعدها وجهت تهمة السب والشتم لشقيقتي طليقها.

وذكرت بشرى عقبي خلال مثولها أمام المحكمة بصفتها ضحية، أنها تعرضت للقذف والسب والتهديد، كما قالت أنها قضت سنة كاملة في مشاكل مع أخوات طليقها.

كما قدمت بشرى لقاضي التحقيق، نسخة من الرسائل التي تلقتها وتضمنت صور وتهديد صريح لها بنشر صور مخلة بالحياء، قالت أنها مفبركة .