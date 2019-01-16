6 أشهر حبسا نافذا لعشريني عثر بحوزته سلاح من الصنف السادس بورقلة

أوقف عناصر شرطة الأمن الحضري السابع بورقلة، خلال اليومين الأخيرين شاب في العشرينيات من العمر بحوزته سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي .

العملية قام بها عناصر الشرطة أثناء قـيامهم بدوريات راجلة بوسط المدينة قصد تأمين المواطنين.

أين لفت إنتباههم شاب مشبوه، ليتم توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية.

ليتم الإكتشاف أنه يحمل سلاح أبيض محظور ، بعدها تم تحويله مباشرة إلى مقر الأمن الحضري السابع وإنجاز ملف قضائي جزائي ضده، وتقديمه أمام الجهات

القضائية المختصة التي أصدرت في حقه حكم ستة أشهر حبس نافدة مع تحويله إلى المؤسسة العقابية .